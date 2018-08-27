Mardin'de bağ bozumu başladı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bağ bozumu başlarken, toplanan üzümler, kışın tüketilmesi için pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapılıyor. Kızıltepe ilçesine bağlı köylerdeki üzüm bağlarında hasat dönemi başladı. Bağdaki üzüm salkımları, bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla kesildikten sonra sepet ve tenekelere dolduruldu, daha sonra da suyunun çıkarılacağı alana getirilerek, torbalara konuldu. Torbalardaki üzümün ezilmesi ile elde edilen suyu, bu kez kazanlarda kaynatılarak pekmez haline getirildi. Üzüm suyunun bir kısmı ise bazı mayalar katılarak pestil ve cevizli ve sade sucuk haline getirilmeye başlandı. Kızıltepe ilçesine bağlı Gürmeşe köyünde yaşayan Mahmuti Dinler, kış hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Gelenek ve göreneklerimizde olduğu gibi, kış aylarında yöre insanının gıdası olarak da kabul gören uzun kış gecelerinin çerezi, meyvesi ya da gıdası olarak bilinen pestil, sucuk ve pekmezin tadı çok farklı oluyor. Sabah erken saatler ailece bağa gelip ilk başta üzüm topluyoruz. Üzümlerimizi topladıktan sonra torbalara koyarak ezip şiresini çıkarıyoruz. Daha sonra bu şire kazanlarda 4 saat boyunca kaynadıktan sonra pekmez oluyor. Pekmez olduktan sonra bidonlara doldurup kış hazırlığımızı yapıyoruz. Yaptığımız pekmez kesinlikle organiktir. Hiçbir katkı maddesi içinde yoktur" dedi. Aynı köyde yaşayan Arabi Dinler ise yılardan beri bu işi yaptığını belirterek, "Üzümü topladıktan sonra kazanlarda kaynatıp pekmez yapıyoruz. Kendi yiyeceğimiz kadar bidonlarda saklıyoruz. Geri kalanını satarak geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

