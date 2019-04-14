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Mardin'de baharda turist yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Vali Mustafa Yaman: - "Bize çok fazla yer talebinde bulunanlar var, onları çevre illere yönlendiriyoruz"

MARDİN (AA) - İlkbaharla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Mardin'de oteller doldu.

Farklı kültürlerin hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen Mardin'e, turizmde yakaladığı ivmesini sürdürüyor.

Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Mardin'de otellerdeki rezervasyon yüzde 100'e ulaştı.

Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, turizmde geçen yılki hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Bu seneki hedeflerinin, yıllık 5 milyon ziyaretçi olduğunu aktaran Yaman, "Otellerimizde yer yok. Özellikle nisan ayında bazı kurumların kurumsal toplantıların veya eğitimlerini burada yapacağı için yer kalmadı. Bize çok fazla yer talebinde bulunanlar var, onları çevre illere yönlendiriyoruz."

Nisan ve mayıs ayında 3. Uluslararası Uçurtma Festivali, 3. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu ile Gençlik Festivali'nin düzenleneceğine işaret eden Yaman, "'Yükseliyoruz Mardin' sloganıyla balon turizmini başlattık. Geçen hafta test uçuşları yapılmıştı, önümüzdeki hafta eğer hava şartları uygun olursa ticari uçuşlar başlayacak." dedi.

Turizmci İsmail Sincar ise otellerdeki yoğunluk dolayısıyla ziyaretçileri çevre illerdeki otellerde ağırladıklarını söyledi.

Esnaf Şehmus Aselcioğlu da ziyaretçilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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