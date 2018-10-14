HABER

Mardin'de bariyerlere çarpan bisikletli hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 23:55 | Son Güncelleme

Mardin'de bariyerlere çarpan bisikletli hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'de bisikletinin hakimiyetini kaybeden ve bariyerlere çarpan bir kişi öldü.

Alınan bilgilere göre, Yeni Yol Caddesi hava radarı yokuşunda bisikleti ile ilerleyen ve kimliği belirlenemeyen şahıs, hakimiyetini kaybetti. Takla atarak kafasını bariyerlere çarpan kişi ağır yaralandı.

Üzerinde kimlik bulunmayan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kimlik tespiti ve otopsi çalışması için ceset Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyor
Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdıAtatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
112 Acil Sağlık bisikletli genç mardin trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.