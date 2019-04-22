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Mardin’de başsavcılık koltuğuna 10 yaşındaki Nazlı Sönmez oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını TOKİ İlkokulu’nda okuyan 4.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını TOKİ İlkokulu’nda okuyan 4. sınıf öğrencisi Nazlı Sönmez’e devretti. Sönmez, makamına geçerek terör, çocuk istismarı, okul çevresi güvenliği suçlarını işleyenlerle ilgili talimat verip, suçluların hak ettiği cezayı alacağını söyledi.
Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş makamını 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Nazlı Sönmez’e devretti. Sönmez Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’a teşekkür çiçeği vererek makamına geçti. Sönmez 5 maddelik talimat vererek gazetecilerin, terörle mücadele, çocuk istismarı, okul çevresi sorunları ile ilgili sorularına yanıt verdi.

Çocuk işçi ve çocukları dilendirenler için talimat
Hayalinin ağır ceza hakimi olmak olduğunu kaydeden Nazlı Sönmez, "Müracaat savcılığına gelen vatandaşlarımızın talepleri dikkatlice dinlenecek, dosyaları hazırlanacak ve en kısa sürede sonuca bağlanacak. Nöbetçi savcılığımıza intikal eden olaylar karşında kolluk görevlilerine talimat verilerek olay yerine geçip suç delillerinin eksiz toplanması sağlanacak. Otopsi adam öldürme olaylarında nöbetçi savcımız olay yerine geçerek gerekli incelemelerini yapacak. Birkaç savcımızın araştırması gereken olaylarda başsavcı vekilimizin gözetimi altında araştırmalarını yapacaktır. Kolluk görevlileri ile görüşülecek küçük yaşta çocuk çalışanlarının ve dilencilik yaptırılmaya zorlananların tespiti yapılıp haklarında gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

"Adalet yoksa güven de yoktur"
Talimatların ardından adalet üzerine konuşma yapan Sönmez, "Bir toplumda adalet yoksa o toplumda güven yoktur. O toplumda herkes birbirinin hakkını ihlal eder. Kimse yaptığının bedelini çekmez. Ama eğer adalet varsa, o toplumda güven vardır. Herkes yaptığının bedelini çeker. Biz bu yola adalet mülkün temelidir diye başladık. Ben büyünce hukuk okumak istiyorum. Ağır ceza hakimi olmak istiyorum ama başsavcıda olabilirim. Çocuk gelin ve istismarı konusunda haklarında yasal işlemlerin başlatılması için elimden geleni yapacağım. Bunlar akla hayale sığmayan işler. Bizler gerekli işlemleri yapacağız ve herkes yaptığının bedelini çekecek. Okullarda, güvenlik görevlilerinin sayısı artırılması gerekiyor. Gençler, sevgiyi, saygı, dürüstlüğü öğrenmeleri gerekiyor" diye konuştu.
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Sönmez’e teşekkür ederek, "Başsavcımız çok güzel talimat ve açıklamalarda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarına armağan edilen dünyada eşi benzeri olmayan bir gün yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve buna vesile olan başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anıyoruz. Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

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