MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yamaç paraşütü eğitimi veriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yapılan görevlendirmenin ardından gençlere yönelik hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gençlik Merkezi tarafından kentte ücretsiz düzenlenen ve 2 ay süren yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika ve lisans verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye olarak kentte ilk defa yamaç paraşütü eğitimi vermeye başladıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla şehre "ilkler"i yaşattıklarını ifade eden Yaman, "Tarih ve medeniyetler şehrinin hikayesini hemşehrilerimizle yeniden yazıyoruz. Bölgenin en büyük ve modern gençlik merkezini açtık. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin öğrencimiz ücretsiz olarak buradaki bütün kurslardan faydalanıyor. Yine öğrencilerimizi ilk defa yurt içi ve yurt dışına gönderdik. Bunun yanı sıra öğrencilerimizi kendi alanında tanınmış insanlarla bir araya getirdik." dedi.