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  4. Mardin’de beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Mardin’de beton mikseri devrildi: 2 yaralı

25.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Mardin’in Kızıltepe ilçesi Kocalar Mahallesi termik santralin bulunduğu mevkide başka bir araç tarafından sıkıştırılan beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Mardin’in Kızıltepe ilçesi Kocalar Mahallesi termik santralin bulunduğu mevkide başka bir araç tarafından sıkıştırılan beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Devrilen beton mikserinin içinde sıkışan R.K. ve G.E., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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