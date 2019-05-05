HABER

Mardin'de Bilali Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

Mezopotamya'da tahıl hasadının başlangıcı olarak kabul edilen Bilali Şenlikleri için Artuklu ilçesinde program düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de, tahıl hasadının başlangıcı olarak kabul edilen ve ismini İslamiyet'in ilk yıllarında insanları namaza çağıran sahabe Bilali Habeşi'den alan Bilali Şenlikleri yapıldı.

Mezopotamya'da binlerce yıldır mayıs ayının ilk haftasında kutlanan ve hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, bu yıl merkez Artuklu ilçesinin Alımlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla yapılan programda dualar edildi, yemekler pişirilip dağıtıldı. Vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekip eğlenirken, çocuklar da uçurtma uçurdu.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, bu tür şenliklerin Mardin turizmine katkı sağladığını belirtti.

Şenliklere ilginin yoğun olduğunu aktaran Aydın, ''Bu şenlik yüzyıllardır kutlanıyordu ancak 50 yıl kadar ara verildi. 4 yıldır yeniden şenliği yapmaya başladık. Amacımız bunu yaparken halkı eğlendirmek sevindirmek manevi değerleri yeniden hatırlatmak.'' dedi.

Aydın, bu tür şenliklerin olması, Mardin'de güven ve huzurun olduğunun göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da bahar ve bereket bayramı olarak nitelendirilen Bilali Şenlikleri'nin dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Şenliğin binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer aldığını anımsatan Erdoğan, ''4 senedir kaybolmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirası canlandırmaya çalışıyoruz. Bu şenlik her geçen yıl daha da coşkulu bir şekilde kutlanıyor." ifadesini kullandı.

PARTNER45 yaş küçük sevgili45 yaş küçük sevgili
Herkes için çöp, Suriyeli aile için geçim kaynağıHerkes için çöp, Suriyeli aile için geçim kaynağı
Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtilerBisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilali Şenlikleri mardin

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.