Mardin’de bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin İl Jandarma komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 ocakta Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ilçesi Çukuryurt Mahallesi’nde yol uygulaması icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsa ait çanta içerisinde 45 karton, farklı bir şahsa ait hususi araç içerisinde de 111 karton olmak üzere toplamda 156 karton olmak üzere bin 560 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olay ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, kaçak sigara sahibi şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.
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