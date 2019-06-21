HABER

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik ve Yetkinler köylerinde çıkan yangın bin dönümlük ağaçlık alan ve 30 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi.Edinen bilgilere göre Yetkinler ve Bahçecik köyleri arasındaki elektrik direğindeki kıvılcımlar nedeni ile yangın çıktı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik ve Yetkinler köylerinde çıkan yangın bin dönümlük ağaçlık alan ve 30 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi.
Edinen bilgilere göre Yetkinler ve Bahçecik köyleri arasındaki elektrik direğindeki kıvılcımlar nedeni ile yangın çıktı. Yangını gören çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bazı çiftçiler traktörlerle yangına müdahale ederken bazı çiftçiler de kürekler yangını söndürmek için mücadele etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile çiftçilerin uğraşı sonucu yangın güçlükle söndürülürken Hasip Öztemel ve Hamit Çelik’e ait 30 dönüm ekili arpa ve mercimek ile bin dönümlük ağaçlık alan küle döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.