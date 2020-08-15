HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de bir çocuk damdan düşüp ayağına şiş saplandı

Mardin’de bir çocuk damdan düşüp ayağına şiş saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 23:05 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir çocuk damdan düşerek ayağına şiş saplandı. Acı çeken çocuğun ayağına saplanan şiş itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Mardin’de bir çocuk damdan düşüp ayağına şiş saplandı

Olay, Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk bilinmeyen bir nedenle damdan düştü. Damdan düşme sonucu çocuğun ayağına demir şiş saplandı.

ÇUBUK KESİLEREK KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince ayağına şiş saplanan çocuk, çubuk kesilerek kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDoya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attıDoya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Devrilen otomobil 50 metre sürüklendiDevrilen otomobil 50 metre sürüklendi
Kabak: Faydaları nelerdir?Kabak: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Malatya'da harita 15 günde kırmızıya döndü
Malatya'da harita 15 günde kırmızıya döndü
Kimliğine baktı! Görünce hemen ambulans çağırdı
Kimliğine baktı! Görünce hemen ambulans çağırdı
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
'Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır'
'Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır'
Yeşim Salkım Katarsis X-tra'ya anlattı! 'Onun gözünde bir eşyaydım'
Yeşim Salkım Katarsis X-tra'ya anlattı! 'Onun gözünde bir eşyaydım'
10 yaş küçük sevgili iddiası! Aşk orucunu bozdu mu?
10 yaş küçük sevgili iddiası! Aşk orucunu bozdu mu?

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Van Gölü canavarı gerçekten var mı?
Van Gölü canavarı gerçekten var mı?

Diğer Haberler

Karaman'da devrilen otomobil 50 metre sürüklendi: 2 yaralı
Devrilen otomobil 50 metre sürüklendi
Evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü! Ağır yaralı
Evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü!
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Koyda mahsur kaldılar!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı
Eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile yakalandı
Şanlıurfa'da acı olay! Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu
Acı olay! Kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu
Tokat'ta sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! Üvey yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Üvey yeğeninin göğsüne kama sapladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.