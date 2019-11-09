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Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 22:54 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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