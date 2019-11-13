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Mardin’de bir kişi sokak ortasında boğazı kesik halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde yabancı uyruklu bir genç sokak ortasında boğazı kesilmiş halde bulundu.Olay, merkez bağlı Yeniyol Mahallesi’nde meydana geldi.

Mardin’de bir kişi sokak ortasında boğazı kesik halde bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde yabancı uyruklu bir genç sokak ortasında boğazı kesilmiş halde bulundu.
Olay, merkez bağlı Yeniyol Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güpegündüz sokak ortasında hareketsiz olarak yatan birini gören mahalle sakinleri gencin yanına yaklaştıklarında kanlar içerisinde olduğunu görerek durumu polise bildirdi. Durumun ihbar etmesiyle, olay yerine gelen polis sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak çevre güvenliği aldı. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrası, yerde cansız yatan gencin boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.
Ekipler savcılığa ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Ahmet Şeyho olduğu tespit edildi. Polis ekipleri bölgede araştırmalarını sürdürürken boğazı kesilerek öldürülen Şeyho’nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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