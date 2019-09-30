HABER

Mardin’de bir terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 07:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “Roger” kod adlı Fırat Şimdi isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “Roger” kod adlı Fırat Şimdi isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Polisin dur ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptıPolisin dur ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı
Babasının tabancasıyla oyun canından ettiBabasının tabancasıyla oyun canından etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.