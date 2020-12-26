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Mardin’de bir terörist yakalandı

26.12.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müşterek çalışmalar sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve firari olan M.B.D.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müşterek çalışmalar sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve firari olan M.B.D. isimli şahsın Çabuk Mahallesinde bulunan evinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince eve yapılan operasyon sonucu M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında bulunan M.B.D.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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