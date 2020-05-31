Mardin’de Bulunan İnsan Kemikleri Kayıp Yakınlarını Umutlandırdı

Mardin’in Dargeçit İlçesinde fotoğraf çekmek için gezen bir kişi bir mağarada 40 kişiye ait insan kemikleri buldu. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kimlere ait olduğu bilinmeyen kemikler Dargeçit’te yaşayan ve fotoğrafçılık yapan İrfan Yakut tarafından bulundu. Fotoğraf çekmek için Akyol Köyü civarında gezen Yakut, bir mağaranın ağzında kemik olduğunu fark etti.Mağaraya giren Yakut içeride 40 kafatası olduğunu gördü. Yakut’un durumu yetkililere bildirmesi üzerine, mağarada inceleme yapıldı. Kemikler Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere mağaradan alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran valilik şu açıklamayı yaptı ; ”Dargeçit İlçemizde İrfan Yakut isimli vatandaşımız; 29 Mayıs 2020 tarihinde İlçemiz Akyol Gülbiş Kırsal Mahallesi'ne tarihi eser aramak amacıyla gittiği ve arama esnasında girdiği bir mağarada insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bularak, 29 Mayıs 2020 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat etmiş, bunun üzerine başlatılan soruşturma üzerine 30.05.2020 tarihinde söz konusu alanda keşif yapılmıştır. Yapılan keşif çalışmalarında, mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı görülmüş, mağarada bulunan 35-40 civarı kafatası ve insan kemiğinin tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma devam ettirilmektedir.”