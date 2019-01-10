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Mardin'de buzlanma nedeniyle 25 araç kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 13:26 | Son Güncelleme

MARDİN'de etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen gizli buzlanmanın neden olduğu çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Mardin'de buzlanma nedeniyle 25 araç kaza yaptı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'de etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen gizli buzlanmanın neden olduğu çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kent genelinde 25 aracın karıştığı kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Mardin merkez Artuklu ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışıyla tarihi kent kısa sürede beyaza büründü. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken dün geceden beri devam eden gizli buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi. Etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dün gece kent genelinde 25 aracın karıştığı trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Belediye ekipleri, gizli buzlanma nedeniyle yollarda kum ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise sürücüleri trafiğe kar lastiği ve zincir olmadan çıkmamaları yönünde uyardı.
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Mardin'de buzlanma nedeniyle 25 araç kaza yaptıMardin'de buzlanma nedeniyle 25 araç kaza yaptıMardin'de buzlanma nedeniyle 25 araç kaza yaptı

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