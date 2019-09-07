Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (2)

ÇATIŞMADA, MARDİN POLİS ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU

Mardin Valiliği, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olduğu açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak, tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül 2019 günü İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen 'Şafak 127 Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama ve yer gösterme faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yaralılarımızın süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak, şehit olmustur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir."

Görüntü Dökümü

-------

Askeri araçların konvoy halinde hastaneye gelişi

Hastaneden görüntü

Hastane önündeki güvenlik önlemleri

Ambulanslar

Cenaze aracı

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber-Kamara: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

==================

