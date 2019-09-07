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Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva'nın (39) cenazesi düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (4)

GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva'nın (39) cenazesi düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında memleketi Sakarya'ya uğurlandı.
Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının avlusunda düzenlenen uğurlama törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin getirilmesinin ardından başladı. Şehidin özgeçmişinin okunması ile devam eden törende, okunan duadan sonra helallik istendi. Ardından silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Eşi Canan Kansuva, çocukları ve yakınlarının gözyaşlarıyla uğurlanan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya’ya gönderildi. Tören sırasında fenalaşan şehidin eşine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
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Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (4)Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (4)Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (4)Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (4)

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