HABER

Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva'nın (39) cenazesi düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva'nın (39) cenazesi düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının avlusunda düzenlenen uğurlama törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin getirilmesinin ardından başladı. Şehidin özgeçmişinin okunması ile devam eden törende, okunan duadan sonra helallik istendi. Ardından silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Eşi Canan Kansuva, çocukları ve yakınlarının gözyaşlarıyla uğurlanan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya’ya gönderildi. Tören sırasında fenalaşan şehidin eşine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı
20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'

7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

100 araçlık konvoy Mardin'den böyle görüntülendi

Dikkat, geliyor! Saat verildi, Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Dikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.