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Mardin’de cephanelik ele geçirilen operasyonda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Mardin’de çok sayıda silah ve mühimmat ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.Mardin’de önceki dün düzenlenen ve cephanelik ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mardin’de cephanelik ele geçirilen operasyonda 1 tutuklama

Mardin’de çok sayıda silah ve mühimmat ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Mardin’de önceki dün düzenlenen ve cephanelik ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklanırken, diğer 2 zanlının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan emniyet güçleri, gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini basınla paylaştı. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen mühimmatların toprağa ve duvarların içine gizlendiği belirlendi.

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