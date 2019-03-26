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Mardin'de cephanelik ve tarihi eserler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

MARDİN'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 68 tarihi eser ile silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.

Mardin'de cephanelik ve tarihi eserler ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 68 tarihi eser ile silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Amirliği ekiplerince tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Tarihi eser ve silah kaçaklığı yaptıkları tespit edilen I.M., C.M. ve M.M'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüpheler operasyonda gözaltına alınırken, ev ve iş yerinde dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramalarda; 68 tarihi eser olduğu değerlendirilen hayvan şekilleri bulunan obje, küllük, kolye ucu, yüzük, sikke, üzerinde ibareler bulunan levha ve çeşitli objelerden oluşan tarihi eser ile 2 el bombası, kalaşnikof tüfek, 21 şarjör, 6 ruhsatsız tabanca, gece görüş dürbün, barut, 100 kilo amonyum nitrat, 2 gaz fişeği atabilen tabanca, 68 gaz fişeği, 2 el telsizi ve binlerce fişek ve mermi ele geçirildi.
'SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ'
Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, silah ve uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kaçakçılığa karşı operasyonların devam edeceğini söyledi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ve olayın muhtemel terör bağlantıları da değerlendirilerek çok yönlü olarak sürdürüldüğü anlatan Onar, ele geçirilen malzemeler üzerinden değerlendirildiğinde çok amaçlı bir suç şebekesinin çökertildiğini söyledi. Onar, “Sayın Valimizin sürekli verdiği talimatlar çerçevesinde özellikle suç odaklarına karşı çalışmalarımız devam etmektedir. Hem terör örgütlerine karşı hem de terör örgütlerine finans kaynağı olan uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı çalışmalar büyük bir hızla devam etmekte. KOM Şube Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarda bir suç odağı diyebileceğimiz kişiler yakalandı" dedi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Mardin'de cephanelik ve tarihi eserler ele geçirildiMardin'de cephanelik ve tarihi eserler ele geçirildiMardin'de cephanelik ve tarihi eserler ele geçirildiMardin'de cephanelik ve tarihi eserler ele geçirildi

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