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  4. Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı

Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı

03.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 123 kişi yakalandı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, kasten öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali, cinsel saldırı, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmi belgede sahtecilik, silahlı tehdit, silahlı terör örgütüne üye olma, yaralama-mala zarar verme vb.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 123 kişi yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, kasten öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali, cinsel saldırı, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmi belgede sahtecilik, silahlı tehdit, silahlı terör örgütüne üye olma, yaralama-mala zarar verme vb. suçlardan aranan toplam 123 kişi yakalandı. Suçlular adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Genel asayişin sağlanması noktasında yapılan uygulamalarda, 14 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet uzun namlulu ruhsatsız silah, 290 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfeği ve 22 adet şarjör ele geçirildi.

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