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Mardin'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Kızıltepe ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi tarlada bulundu - Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi tarlada bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan Hadi O'nun yakınları polise başvurdu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Hadi O'nun bir iş merkezine girdiğini, bir daha çıkmadığını belirledi. Çalışmayı genişleten polis, Hadi O'nun bıçakla öldürüldükten sonra halıya sarılarak iş merkezinden çıkarıldığını tespit etti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet zanlısı olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgusunun ardından Hadi O'nun cesedi, merkez Artuklu ilçesinde bir tarlada bulundu.

Alacak verecek nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen cinayetli ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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