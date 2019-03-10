HABER

Mardin'de çocuk oyunları festivali 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

ÇOCUK Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen geleneksel çocuk oyunları festivali Mardin'de başladı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- ÇOCUK Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen geleneksel çocuk oyunları festivali Mardin'de başladı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ÇOSKF tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen geleneksel çocuk oyunları festivali bugün başladı. Festivale Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile çok sayıda davetli katıldı. Artuklu Spor Salonu'nda başlayan festivalde, ÇOSKF tarafından oluşturulan 40 okuldan 600 çocuğun yer aldığı takımlar, yaklaşık 6 hafta boyunca mendil kapmaca ve seksek oyunlarında yarışacak. Festival öncesi yarışmacılarca gösteri sergilendi.

'BUGÜNE KADAR 250'NİN ÜZERİNDE ÇOCUK OYUN PARKI YAPTIK'

Vali Yaman, festivalde yaptığı konuşmada, oyunlarında mücadele edecek çocukların bu sayede sosyalleşeceğini söyledi. Festivalde 600 çocuğun yarışmalara katıldığını ifade eden Yaman, "Çarpık yapılaşmadan dolayı oyun alanları yok. Yeni imar revizyonu yapıldı. Bundan sonra inşallah daha fazla oyun alanları oluşturuyoruz. Ayrıca bulunduğumuz her alanda sizlere oyun parkları yapıyoruz. Bugüne kadar 250'nin üzerinde çocuk oyun parkı yaptık. Çocukların güldüğü şehirler hep gülen şehirlerdir. Onun için de çocuk gülerse şehir güler dedik ve hep bu yönde çalışmalar yaptık. Mardinli çocukları kutluyorum. Hep şunu dedik; çocuk gönüllüsü şehir. Mardinli çocuklar ve kadınlar gülüyor. Mardin'de huzur iklimi hakim. Çocuk gülerse şehir güler diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2,5 senedir çocuklar için havuz, buz pateni, tiyatro, sinema etkinlikleri düzenlendik. Bu tür sportif, kültürel etkinlikleri, projelerimizi çocuklarla uyguluyoruz. Maksadımız Mardin'deki çocuklarımızın mutlu olması. Çocuklarımız için bu programlarımız devam edecek" diye konuştu.

ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu ise sokak oyunlarının çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Oyunlarımızın kaybedeni olmayacak. Buradaki bütün çocuklarımız birinci ilan edildi. Hepinize madalya vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yaman, ÇOSKF Başkanı Mutlu ve diğer davetliler, seksek oynadı.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Doğum sancıları tutan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldıDoğum sancıları tutan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
700 yıllık anıt ağaç yakıldı, dalları kesildi700 yıllık anıt ağaç yakıldı, dalları kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

Polisi alarma geçiren yolcu!

Polisi alarma geçiren yolcu!

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.