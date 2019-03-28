Mardin'de Çocuk Spor ve Aktivite Merkezi açıldı

"Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı geleceğe sağlam temeller üzerinde hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, sağlıklı, ne yaptığını bilen, öz güven sahibi, sosyal hayata adaptasyonda zorluk çekmeyen, centilmen, sportmen ve donanımlı olmaları için gayret gösteriyoruz."

Şehrin genç nüfusa sahip olduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, "Çocuk gülerse şehir güler" sloganıyla hizmete açtıkları merkezde, botanik bahçesinin yanı sıra denge, bale, dans, spor branşları, dinlenme ve zeka oyunları için alanlar ile kütüphane bulunduğunu belirtti.

Merkez, çocukların denge, koordinasyon, kardio vasküler ve motor becerileri, zihinsel gelişimleri ile sanatsal yönlerini keşfetmelerine katkı sağlıyor.

Merkez Artuklu ilçesinin 13 Mart Mahallesinde 2 katlı bir binada oluşturulan Çocuk Spor ve Aktivite Merkezinde 7-10 yaş arasındaki çocuklar, oyun ablaları ve spor öğretmenleri eşliğinde spor yapıp, eğleniyor.

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kulüp Başak Projesi kapsamında Çocuk Spor ve Aktivite Merkezi açtı.

Belediyeye ait mobil spor araçlarını da kırsal mahallelerde, spor yapamayanlara ulaştırdıklarını aktaran Yaman, bu sayede çocuk ve gençleri spora teşvik ettiklerini kaydetti.

- "250 bin çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz”

Merkezde görevli spor eğitmeni Mert Vural, merkezde 1 haftada 245 çocuğa hizmet verdiklerini dile getirerek, ildeki 250 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçe ve kırsal mahallelerde oturan çocukları merkeze davet ederek onları etkinliklere dahil ettiklerini belirten Vural, "Mazıdağı'ndaki çocuklarımızı misafir ettik. Yarın da Ömerli'den gelecek çocuklarımızı ağırlayacağız. Köydeki çocuklara da ulaşmaya ve gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Duygu Söyler, merkezde çok eğlendiğini dile getirerek, "Buraya enerjimi boşaltmaya geldim. Çok güzel oyunlar var." dedi.

Muhammed Öner de spor yapma imkanı bulduğu merkezi çok beğendiğini dile getirdi.

