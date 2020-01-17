HABER
  4. Mardin’de çocuklar için buz pisti kuruldu

Mardin’de çocuklar için buz pisti kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Çocuklar gülerse şehir güler’ sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesindeki Okay Yaşar Anadolu Lisesi’ne buz pisti kuruldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Çocuklar gülerse şehir güler’ sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesindeki Okay Yaşar Anadolu Lisesi’ne buz pisti kuruldu. Artistik buz pateni milli takım sporcuları, buzun üstünde yaptıkları gösterilerle ilginç görüntüler oluşturdu.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 3 kez çocukların kış aylarında yarıyıl tatilini geçirmeleri için buz pisti kuruldu. Okay Yaşar Anadolu Lisesi spor salonunda kurulan bir ay boyunca çocukları ağırlayacak buz pistinde artistik buz pateni milli takım sporcuları, buzun üstünde yaptıkları gösterilerle ilginç görüntüler oluşturdu. Buz hokeyi milli takımı gösteri maçtı yaptı.
Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte buz pistini 3’üncü kez çocuklarla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Vali Yaman, yazın yüzme havuzları kışında buz pistiyle çocukların yüzlerini güldürmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.
Buz pisti tatil süresi boyunca çocuklara ücretsiz olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Antalya'da karnesini alan sahile koştuAntalya'da karnesini alan sahile koştu
Yarıyıl tatili için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın ettilerYarıyıl tatili için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın ettiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Doğa Koleji'nde maaş krizi çözüldü

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Uzmanlar uyardı: Uzak durun

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

İstanbullular dikkat! Yüzde 70'e yaklaştı

Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.