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Mardin'de çocuklardan polislere sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Midyat ilçesinde polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri eğitim merkezinde çocukların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri eğitim merkezinde çocukların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

Medine Derneği Cennet Gülleri Eğitim Merkezindeki yöneticiler ve çocuklar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlamak için 155 Polis İmdat hattına asılsız ihbarda bulundu.

İhbar üzerine merkeze gelen ekipler, çocukların sürpriziyle karşılaştı. Çocuklar pasta ikramında bulundukları polislere karanfil verdi, şiir okudu.

İhbar için gelen polislerden Ağa Kızılırmak, yaptığı açıklamada, sürprizden dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Emekliliğinin yakın olduğunu ifade eden Kızılırmak, ihbarın, meslek hayatının son günlerinde yaşadığı en güzel sürpriz ihbar olduğunu aktardı.

Merkezdeki görevli eğitimcilerden Zehra Nur da Polis Haftası kapsamında vatan için görev yapan polislere moral olması amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirtti.

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