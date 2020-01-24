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Mardin’de deprem paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mardin’de deprem paniğe neden oldu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mardin’de de hissedildi. Bir iş yerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi 6.8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Deprem Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de hissedildi. Bir iş yerinde deprem anında vatandaşlar panikle sokağa koştu. Edinilen bilgilere göre Mardin ve ilçelerinde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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