HABER

Mardin'de doktor çiftin darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Artuklu ilçesinde, hastanede doktor çifti darbeden ve usulsüz rapor almak istediği ileri sürülen hasta ile beraberindeki kişi tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde, doktor çifti darbeden hasta ve beraberindeki kişi tutuklandı.

Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız'a, mesai sonrası kreşteki çocuklarını almak için gittikleri Yenişehir Mahallesi'nde saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan C.B. ile beraberindeki Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız, dün mesai bitiminde kreşte bulunan çocuklarını almak için Yenişehir Mahallesi'ne gitmiş, araçlarını Ravza Caddesi'nde park etmiş, bir süre kendilerini izleyen ve 10 gün önce usulsüz rapor almak istediği ileri sürülen C.B. ile beraberindeki Y.B. tarafından darbedilmişti.

Vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralanan doktorlar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Fındık üreticisinin umudu TMOFındık üreticisinin umudu TMO
Gören şok oluyorGören şok oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.