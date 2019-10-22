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Mardin'de drone destekli uyuşturucu operasyonunda 24 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

MARDİN'de polis ekiplerince drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilogram eroin ele geçirildi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'de polis ekiplerince drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilogram eroin ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ortak operasyon yaptı. Operasyonda 5 noktaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Drone destekli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 169 adet ecstasy, 24 kilo 28 gram eroin, 20 kilo 97 gram esrar, 13 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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