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Mardin’de durdurulan araçta sahte 20 bin dolar ele geçirildi

09.02.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Mardin’de durdurulan araçta sahte 20 bin dolar ele geçirildi

Mardin’in Artuklu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 400 adet 50 dolarlık sahte banknot ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müşterek çalışmalar sonucu 2 şahsın yüklü miktarda sahte dolar bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu şahısların içinde bulunduğu araç takibe alınarak Artuklu Kuyulu Mahallesi yolunda durduruldu.

Mardin’in Artuklu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 400 adet 50 dolarlık sahte banknot ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müşterek çalışmalar sonucu 2 şahsın yüklü miktarda sahte dolar bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu şahısların içinde bulunduğu araç takibe alınarak Artuklu Kuyulu Mahallesi yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmına gizlenmiş halde 400 adet 50 dolarlık sahte banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve Ş.Ç. isimli şahısların parada sahtecilik suçundan jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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