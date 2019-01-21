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Mardin'de ele geçirilen 150 kilo patlayıcı, imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

MARDİN'in Ömerli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.

ÖMERLİ (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Ömerli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ocak günü, Ömerli ilçesine bağlı Harmankaya Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 150 kilo patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı düzeneği, 80 metre bakır kablo ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcı, arazide gerekli önlemlerin alınmasının ardından patlatılarak imha edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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