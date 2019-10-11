Mardin'de enerji tasarruflu tarihi taş bina: Tamirevi

- "Mardin'in kültürel miras açısından çok özel bir yeri var"

Geleneksel taş işçiliğiyle yapılan ve zamanla tahrip olan bina, enerji verimliliği esasına uygun olarak Edinburg'da eğitim alan taş ustaları tarafından restore edildi.

Kültürel Mirası Koruma Derneğinin (KMKD) Edinburgh World Heritage ile yürüttüğü, British Council tarafından Kültürel Koruma Fonu kapsamında desteklenen, Türkiye'nin enerji verimliliği esasına göre restore edilmiş ilk tarihi binası Tamirevi'nde, çalışmalar tamamlandı.

Özkaya, Edinburgh World Heritage ile ortak yürütülen projenin toplumların tecrübelerini paylaşmaları açısından da önemli olduğunu belirterek, "Antakya ve Mardin'de KORU Projesi'ni yürütüyoruz ve kültürel mirasın korunması için bu çok önemli. Ciddi eğitimler var. Gazeteciler, ev sahipleri ve uzmanlara eğitimler verildi. Güz okullarında mimarlık ve teknik okullardaki öğrenciler buralarda konuk edildi, eğitim aldı. Dernek olarak belgeleme projeleriyle başladık. Anadolu'da yaşamış toplumların yarattığı, sahipsiz kalan kültürel mirasın yeniden anlaşılması için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Mardin'in kültürel miras açısından çok özel bir yeri var." diyen Özkaya, "Herkes çok heyecanlıydı. Burası yerel ve uluslararası ortakların güzel çalışmasının bir ürünüydü. Enerji verimliliğini önemseyen bir proje. Eski kentte insanların evlerini terk ettiği bir dönemde yaşam standartlarını yükseltip, insanların ayrılmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkaya, proje kapsamında birçok eğitim verildiğini ve kültürel mirası korumada yerel halkın katkılarının önemli olduğunu söyledi.