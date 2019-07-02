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Mardin'de eski koca dehşeti; kucağında bebeği olan kadını dövüp, bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yanında 10 yaşlarındaki kızı, kucağında da erkek bebeği ile yürüyen H.D.

KIZILTEPE (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yanında 10 yaşlarındaki kızı, kucağında da erkek bebeği ile yürüyen H.D. (35), yolda karşılaştığı eski kocası tarafından dövüldükten sonra bıçaklandı. Bebeğini bıçak darbelerinden korumaya çalışan kadının küçük kızı, 'Anne' diyerek, ağladı. Yaralı H.D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan eski kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. adlı kadın, yanında 10 yaşlarındaki kızı ve kucağında taşıdığı erkek bebeği ile yolda yürürken, eski kocasıyla karşılaştı. H.D. ile ismi öğrenilemeyen eski kocası, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kadın, eski kocası tarafından tekme tokat dövüldü. Ardından bıçaklanan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. H.D., oğlunu bıçak darbelerinden korumaya çalışırken, kızı da 'Anne' diyerek, ağlamaya başladı. Bu sırada çevredekiler, araya girip, adamı kadından uzaklaştırdı. Yaralanan H.D. için sağlık ekibinden yardım istenirken, eski koca da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin ise olayda yaralanmadığı öğrenildi. Polis, çocularının annesi olan eski eşini dövdükten sonra bıçakla yaralayan adamın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan H.D.'nin dövülüp, bıçaklandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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