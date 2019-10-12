HABER

Mardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

MARDİN'de esnaf, TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na cadde ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak, destek verdi.

Mardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'de esnaf, TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na cadde ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak, destek verdi.
Türk Silah Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Mardinli esnaf, Türk bayraklarıyla destek verdi. Kentte çok sayıda cadde ile iş yerine Türk bayrağı asıldı. Esnaf, Mehmetçik için dua eti.
'ALLAH ONLARI GALİP VE MUZAFFER EYLESİN'
Merkez Artuklu ilçesinde esnaf olan Hakan Turan, “Şu anda Suriye’ye giren askerlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları galip ve muzaffer eylesin. Her zaman askerimizin arkasındayız. Dualarımızla olsun, maddi manevi her türlü desteğimizle askerimizin arkasındayız" dedi. Esnaf Mehmet Besim Akım da Barış Pınarı Harekatı'ndaki güvenlik güçlerine sürekli dua ettiklerini ifade ederek, "Bayrağımız için, devletimiz için her şeyimiz feda olsun. Çocuklarımızda, ailemizde, her şeyimizde feda olsun. Şimdi ben de gitmek istiyorum. Gece gündüz onlara dua ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astıMardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astıMardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astıMardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astı

PARTNERÖldürdüğü kurbanlarını yanı başından ayırmıyor!Öldürdüğü kurbanlarını yanı başından ayırmıyor!
GÜNCELLEME - Terör örgütü propagandasına tutuklamaGÜNCELLEME - Terör örgütü propagandasına tutuklama
Fırat’ın incisi Rumkale’deki su sporlarına yoğun ilgiFırat’ın incisi Rumkale’deki su sporlarına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Feci kaza! Otobüs durağına böyle daldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi! Çatışma anları kamerada

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.