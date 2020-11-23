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Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride arandığı tespit edildi

23.11.2020 15:41 | Son Güncelleme:
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Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu ’Reber’ kod adlı M.O.

Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu ’Reber’ kod adlı M.O. olduğu tespit edildi.
Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı. Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale gelen teröristlerden birinin, terörden arananlarda “gri” kategoride yer alan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi.

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