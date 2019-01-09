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Mardin'de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 17:29 | Son Güncelleme

MARDİN'nin merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bazı ev ve tarım arazilerini su bastı.

Mardin'de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'nin merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bazı ev ve tarım arazilerini su bastı.
Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkisini artıran yağış nedeniyle zemin katlardaki birçok evde su baskını meydana geldi. Su basan evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşları zor anlar yaşadı. Evlerinde mahsur kalan bazı kişiler ise itfaiye ekiplerince iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Aşırı yağmurla birlikte bazı tarım arazisi ise su altında kaldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı su baskınlarında büyük çapta hasar meydana geldiği belirtildi.
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Mardin'de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldıMardin'de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldıMardin'de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldıMardin'de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldı

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