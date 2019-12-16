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Mardin’de eylem ve etkinlik yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

Mardin’de 30 gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, yasağın il sınırları içerisinde 30 gün boyunca geçerli olduğu belirtildi.

Mardin’de 30 gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, yasağın il sınırları içerisinde 30 gün boyunca geçerli olduğu belirtildi. Açıklamada, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması, gibi etkinliklerin 16 Aralık 2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Mardin il sınırları dahilinde il merkezi ve ilçeler dahil yasaklanmıştır" denildi.

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