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Mardin'de eylem ve etkinlik yasağı 30 gün daha uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

MARDİN Valiliği, kent genelinde devam eden eylem ve etkinliklerle ilgili yasağı, 30 gün daha uzattı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Valiliği, kent genelinde devam eden eylem ve etkinliklerle ilgili yasağı, 30 gün daha uzattı.
Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmenin ardından Mardin Valiliği, yapılması planlanan eylem ve etkinlikleri 19 Ağustos'ta 30 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. Valilikten bugün yapılan yazılı açıklamada, yasağın 30 gün daha uzatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere; İlimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması, gibi etkinliklerin 18 Eylül 2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Mardin il merkezimiz ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

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