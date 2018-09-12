HABER

Mardin'de festival renkleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

MARDİN Müzesi'nin Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği, 5 ülkeden 27 müzisyenin de katıldığı 'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Müzesi'nin Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği, 5 ülkeden 27 müzisyenin de katıldığı 'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Mardin'de 9 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül Cumartesi günü sona erecek 'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali', kortej yürüyüşü ile başladı. Sabancı Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren ve Mardin'in simgelerinin de yer aldığı festival yürüyüşünde tahta bacaklar, akrobatik gösteriler, tarihi kostümlerle festival römorkları tarihi sit alanı içerisindeki Mardin sokaklarında ilerledii, çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Mardin Müzesi Arkeopark alanda gerçekleşen festival açılışında, birbirinden renkli ve çeşitlilikteki müzik grupları ve müzisyenler, dünya dillerinde şarkılar söyleyip çocuklara ve her yaştan dinleyiciye müzik dolu saatler geçirmelerini sağladı. Festivalde, özelikle savaş mağduru ve dezavantajlı çocuklara eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunulması hedeflendi. Festivale Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen sanatçıların yanı sıra Amerika, İran, İtalya ve Sırbistan'dan müzisyenler katılıyor. 'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali', konser ve atölyeler, Mardin Müzesi Arkeopark alanı, Mardin ve Nusaybin Sirkhane merkezlerinde sürdürülüyor.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
İzmit Belediye Başkanı lüks makam aracından vazgeçtiİzmit Belediye Başkanı lüks makam aracından vazgeçti
Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadıNeslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.