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Mardin'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 23:47 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 eski polis tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 eski polis tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dana önce meslekten ihraç edilen 3 eski polis için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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3 tutuklama FETÖ mardin

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