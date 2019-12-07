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Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:31 | Son Güncelleme

Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, evlerdeki aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyonu mardin

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