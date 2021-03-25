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Mardin’de firari zanlılar jandarma tarafından yakalandı

25.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesinde ikamet eden ’Yol Kesmek Sureti ile Yağma’ suçundan kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S.

Mardin’de firari zanlılar jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesinde ikamet eden ’Yol Kesmek Sureti ile Yağma’ suçundan kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S. ile ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası olan M.B. Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.S. ve M.B.’nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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