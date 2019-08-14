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Mardin’de fırtına tatilcilere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Mardin’de Kurban Bayramı’nda yaşanan aşırı sıcaklardan sonra aniden bastıran fırtına tatilcilere zor anlar yaşattı.Mardin’de Kurban Bayramı’nın son gününde serinlemek için mesire alanlarını tercih eden tatilciler aniden bastıran fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Mardin’de fırtına tatilcilere zor anlar yaşattı

Mardin’de Kurban Bayramı’nda yaşanan aşırı sıcaklardan sonra aniden bastıran fırtına tatilcilere zor anlar yaşattı.

Mardin’de Kurban Bayramı’nın son gününde serinlemek için mesire alanlarını tercih eden tatilciler aniden bastıran fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Aşırı sıcaklardan vatandaşlar bugün saat 17.00 sıralarında Savur ve yakın ilçelerinde aniden bastıran fırtınanın mağduru oldu. Fırtına ile gezilerini yarıda kesen tatilciler mesire alanlarını boşaltırken, Savur ilçesinde bir çok kavak ağacı devrildi ve çöp bidonları yola savruldu.

Mardin’de fırtına tatilcilere zor anlar yaşattı

Mardin’de fırtına tatilcilere zor anlar yaşattı

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