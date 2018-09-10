MARDİN (AA) - Fotoğraf sanatçısı Murat Germen'in aralarında aşırı kentleşmenin etkileri, yerel kültürlerin belgesel sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat temalı eserlerinin de yer aldığı "Fotoğrafın Türlü Halleri" sergisi açıldı. Mardin’de, Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli Mardin'de insanların hep bir arada kardeşçe yaşadığını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda başta terör olmak üzere bazı sıkıntıların yaşandığını anımsatan Yaman, zaman geçtikçe şehirde moralin iyiye gittiğini ifade etti. Başta vatandaşlar olmak üzere devletin, sivil toplum örgütlerinin, iş adamalarının desteğiyle şehirde her konuda önemli çalışmaların yapıldığına işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin huzuru kaçmıştı. Hep beraber bu şehrin üzerine konan, sıkıntı olan külleri hep birlikte üflüyoruz. Güvenlik kuvvetleri başta olmak üzere terörle mücadele diyoruz. Bunu yaparken bu mücadelenin burada şehrin huzurunun sağlanması için de bu şekilde kültür ve sanat programlarının artmasını sağlıyoruz. Mardin tekrar eski günlerine dönmeye başladı. Yine o Mezopotamya'nın masal şehri bölgenin merkezi olacak."

\ - "Sanatın farklı dallarına eserleriyle katkıda bulunan isimleri Mardin’de buluşturduk" Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı da Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi ile modern ve çağdaş bir sanat platformu oluşturmayı hedeflediklerini hatırlattı. Bu kapsamda açılışından bu yana pek çok sergiye ev sahipliği yaptıklarını anlatan Sabancı, şöyle konuştu: "Sanatın farklı dallarına eserleriyle katkıda bulunan isimleri Mardin’de buluşturduk. Bugün de 7. sergimiz olan analog ve dijitalden beslenen Murat Germen, mimari bakış açısını ve teknolojinin sunduğu imkanları fotoğraf sanatıyla birleştiriyor. 'Fotoğrafın Türlü Halleri' sergisi sanatçının tüm yolculuğunu geniş bir seçkiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Mardinliler başta olmak üzere tüm sanatseverlerin sergiyi keyifle gezeceklerine inanıyorum. "