Mardin'de, geçici iş kurasında gerginlik

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında İşkur ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol gereğince, il genelindeki okullarda 6 ay süreyle çalıştırılacak 999 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. 11 bin 408 kişinin başvurduğu geçici iş için statta noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkmayan bazı adaylar çekilişe hile karıştırıldığını iddia edince gerginlik yaşandı. TYÇP kapsamında İşkur ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, kent genelindeki okullarda çalıştırılmak üzere 650 temizlik görevlisi, 349 özel güvenlik görevlisi personeli alımı için 11 bin 408 kişi başvuru yaptı. Başvuruların ardından bugün 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımı ile yapılan kura çekimine, İşkur Müdürü Mehmet Akın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Akan ve AK Parti İl Başkanı Nihat Eri katıldı. Her ilçe için görevlendirilen iki noter görevlisi, şeffaf kutularda adayların isimlerinin yazılı olduğu kağıtları karıştırakak kura çekti. Yaklaşık 5 saate yakın süren ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kura çekiminde isimleri okunanlar sevinirken, diğer adaylar üzüldü. Kurada ismi açıklanmayan bazı adaylar, çekilişte hile ve torpil olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Görevliler ise çekilişin adaletli olduğunu ve torpil olmadığını belirterek kuranın nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştı. Gerginliğin devam etmesi üzerine araya giren güvenlik amiri, tepki gösteren adayları, "Burada verdiğiniz tepki usulsüzdür. Burada noter huzurunda kura çekimi yapılıyor. Şikayetiniz veya itirazınız varsa gidin savcılığa yapın. Burada görüyorsunuz, çekiliş noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapılıyor" diyerek uyardı. Kısa süre sonra tartışma sona erdi. Kuraya katılanlar, geçici de olsa bir iş sahibi olmak için umutlandıklarını söyledi.

