HABER

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2.

Mardin Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2. Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali, final müsabakalarıyla tamamlandı. Finalde dereceye giren takımlara kupa ve öğrencilere de madalyaları verildi.
Mardin’de 40 okuldan yaklaşık 650 öğrencinin katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nin kapanış ve ödül töreni Artuklu spor salonunda düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, vali yardımcıları, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ile öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, bu etkinliğin kayyum döneminde görevlendirilen kaymakamlar ve Federasyon Başkanın desteği ile bölge çocuklarına kazandırıldığını ve internet bağımlılığı ile mücadelede yeni nesilde önleyici bir etkinlik olduğunu söyledi. Vali Yaman, etkinliklerin süreceğini ve çocukların yüzlerinin hep güleceğini kaydetti.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, Mardin Valiliğinin destekleri ile dünyada ilk kez geleneksel oyunların binlerce öğrenci ile buluşturulduğunu söyledi. Mutlu, “Mart ayından buyana Mardin’de çocuklarımızla iki branşta oynadılar. Burada madalyalarımızı vereceğiz. Çok güzel çocuklar mutlu bizlerde mutluyuz. Her şey çocuklar için. Hem beynen hem bedenen gelişimlerini sağlamak için bu etkinler çocuklara çok şey kazandıracak. Çocuklar burada takımlar oluşturarak hem tanışmış oldu hem de sosyal bir iletişim haline geçti. Burada tanışan çocuklar için çok önemli bir konu” dedi.
Konuşmaların ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, dereceye giren okullara kupalarını ve öğrencilere de madalyalarını verdi.

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından tepki!

İBB çalışanlarından tepki!

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.