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Mardin'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

40 okuldan yaklaşık 600 çocuğun oluşturduğu takımlar, iki ay süreyle "mendil kapmaca" ve "seksek" oyunlarında mücadele edecek - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman: - "Çocuk gülerse şehir güler dedik ve hep bu yönde çalışmalar yaptık"

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, Artuklu Spor Salonu'ndaki törende, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile ortaklaşa düzenledikleri lige, 40 okuldan yaklaşık 600 çocuğun oluşturduğu takımların katıldığını söyledi.

Takımlar halinde iki ay süreyle "mendil kapmaca" ve "seksek" oyunlarında mücadele edecek çocukların bu sayede sosyalleşeceğini belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Çarpık yapılaşmadan dolayı oyun alanları yok. Yeni imar revizyonu yapıldı. Bundan sonra inşallah daha fazla oyun alanları oluşturuyoruz. Ayrıca bulunduğumuz her alanda sizlere oyun parkları yapıyoruz. Bugüne kadar 250'nin üzerinde çocuk oyun parkı yaptık. Çocukların güldüğü şehirler hep gülen şehirlerdir. Onun için de 'Çocuk gülerse şehir güler' dedik ve hep bu yönde çalışmalar yaptık."

- "Bütün çocuklar birinci ilan edildi"

ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu ise sokak oyunlarının çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Oyunlarımızın kaybedeni olmayacak. Buradaki bütün çocuklarımız birinci ilan edildi. Hepinize madalya vereceğiz." dedi.

Etkinliğin sponsorlarından AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin de çocukların, oyun alanlarının azalması nedeniyle bilgisayar oyunlarına yöneldiğini söyledi.

Bu oyunların çocuklarda bağımlılığa neden olabildiğini kaydeden Şahin, "Çocuklarımız masumiyetin simgesi, geleceğimizin güvencesidir. Çocuklarımızın yüzüne üzüntü değil gülmek yakışır. Minicik yürekli çocukları sevindirmek, mutlu etmek görevlerimizden biri olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yaman, Mutlu ve diğer davetliler "seksek" oynadı.

Etkinliğe, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.

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çocuk oyunları Federasyon mardin

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