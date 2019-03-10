MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, Artuklu Spor Salonu'ndaki törende, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile ortaklaşa düzenledikleri lige, 40 okuldan yaklaşık 600 çocuğun oluşturduğu takımların katıldığını söyledi.

Takımlar halinde iki ay süreyle "mendil kapmaca" ve "seksek" oyunlarında mücadele edecek çocukların bu sayede sosyalleşeceğini belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Çarpık yapılaşmadan dolayı oyun alanları yok. Yeni imar revizyonu yapıldı. Bundan sonra inşallah daha fazla oyun alanları oluşturuyoruz. Ayrıca bulunduğumuz her alanda sizlere oyun parkları yapıyoruz. Bugüne kadar 250'nin üzerinde çocuk oyun parkı yaptık. Çocukların güldüğü şehirler hep gülen şehirlerdir. Onun için de 'Çocuk gülerse şehir güler' dedik ve hep bu yönde çalışmalar yaptık."

- "Bütün çocuklar birinci ilan edildi"

ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu ise sokak oyunlarının çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Oyunlarımızın kaybedeni olmayacak. Buradaki bütün çocuklarımız birinci ilan edildi. Hepinize madalya vereceğiz." dedi.