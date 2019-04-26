Mardin'de gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin, toplu yaralanma olaylarına yaklaşım, afetlerde haberleşme becerilerinin artırılmasına yönelik düzenledikleri trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt'te görev yanan UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerinin de katılımıyla trafik kazası tatbikatı yapıldı. 150 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, toplu yaralanma olaylarına yaklaşım, afetlerde haberleşme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Artuklu ilçesine bağlı Sultan köyünde yapılan tatbikatta, senaryo gereği, üç araç ve bir tankerin karıştığı trafik kazası sonrası acil çağrı merkezine ihbarın gelmesi sonucu olay yerine UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı olay yerine yönlendirilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

Tatbikatı izleyen Mardin Valisi Mustafa Yaman, olası afette ekiplerin doğru ve hızlı müdahale etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

