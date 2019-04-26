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Mardin’de gerçeği aratmayan UMKE tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

Mardin’de UMKE 5.

Mardin’de UMKE 5. Bölge koordinatörlüğünde bölge illerinden katılan 140 UMKE gönüllüsü ile tanker kazası tatbikatı düzenlendi. Kazada yaralılar gerçeği aratmayan görüntülerle kurtarıldı.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, AFAD, 112 çalışanları, itfaiye ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği tanker kazası tatbikatında yaralıların kurtarılma anları nefes kesti. Tatbikatı Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsa Aydoğan, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Karakaş, Afet ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Feyzi Özünal, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar birlikte izledi.
Artuklu ilçesine bağlı Sultan köyü yakınlarında gerçekleştirilen tatbikatta UMKE gönüllüleri, AFAD, İtfaiye, ekipleri olmak üzere 140 personel ile gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği, 3 aracın ve bir tankerin karıştığı trafik kazası sonrası acil çağrı merkezine ihbarın gelmesi sonucu olay yerine UMKE, ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı olay yerine yönlendirilen UMKE, ambulans, polis ve itfaiye ekipleri görev tanımları ile ilgili gerekli müdahaleler yaparak yaralıların tahliyesinden sonra hastanelere naklini sağladı.
Tatbikatta gazetecilere açıklama yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, “UMKE 5. bölgeye bağlı 140 arkadaşımız burada kamp yaptılar. Burada bir tatbikat gerçekleştirdiler. Mardin’de itfaiye, AFAD ekiplerimizle, sağlık ekiplerimizle birlikte maksadımız olaya müdahale kabiliyetimizi geliştirmek. Olaya müdahale edilmesi, çevre güvenliği ve yaralıların kısa sürede çıkarılmasını sağmak amacını taşıyan bir çalışma bu. Burada arkadaşlarımız görmüş oldukları eğitimin pratiğini geliştirdiler. Umarım böyle kazalar ilimizde gerçekleşmez” dedi.
Mardin’de sağlık ekiplerinin ve tatbikat ekibinin özverili çalışmalarına teşekkür eden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “5. bölgemiz ile birlikte Mardin Diyarbakır karayolunun 15. kilometresinde tankerle araçların çarpışması sonucu kırmızı kodlu 2 hastamız Mardin Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırıldı diğer hastalarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz çok kısa süre içinde UMKE, sağlık çalışanlarımız itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerine ulaştı” diye konuştu.

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